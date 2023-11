Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato il supporto del governo italiano alle persone e alle aziende colpite dalle recenti alluvioni in Toscana. Il governo ha dichiarato la sua solidarietà attraverso azioni concrete per aiutare le comunità locali e le imprese a riprendersi.

Il ministero degli Esteri ha stanziato 100 milioni di euro a fondo perduto per le aziende che esportano e che hanno il 3% dell’export nel loro fatturato. In aggiunta, sono previsti altri 200 milioni di euro sotto forma di prestiti agevolati. Sarà anche considerata la possibilità di una moratoria per i pagamenti dei prestiti Sace, contribuendo così a alleviare il peso finanziario sulle imprese colpite.

Inoltre, l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) faciliterà la partecipazione delle aziende colpite alle fiere internazionali, contribuendo a rafforzare la loro presenza sul mercato globale.

Il ministro Tajani ha sottolineato che questi fondi saranno resi disponibili entro la fine del mese, dimostrando l’impegno del governo nel fornire assistenza tempestiva alle comunità colpite. Queste misure seguono l’approccio precedentemente adottato per le zone colpite da alluvioni in altre regioni dell’Italia, come la Romagna e le Marche.

Il governo italiano si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie agli imprenditori e alle autorità locali delle aree colpite, dimostrando il suo impegno nel sostenere la ripresa delle comunità colpite da questa tragica calamità naturale.