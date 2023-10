Il Museo del Louvre, noto come il più visitato al mondo, è stato chiuso per motivi di sicurezza in risposta all’allerta terrorismo che è stata innalzata al massimo livello in Francia. Questa decisione è stata presa a seguito di un attentato che ha provocato la morte di un professore ad Arras, nel nord del paese. La direzione del museo ha dichiarato che la chiusura è necessaria per “misure di verifica” legate all’innalzamento del piano Vigipirate a livello di “emergenza attentati”.

In un comunicato ufficiale, il museo ha affermato: “Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte per la giornata di oggi. Le persone che hanno prenotato una visita per oggi saranno rimborsate”. Una portavoce del museo ha successivamente precisato che hanno ricevuto un messaggio scritto che indicava rischi per il museo e per i suoi visitatori, e di conseguenza hanno scelto di evacuare il museo e di mantenerlo chiuso per tutta la giornata, al fine di effettuare le verifiche necessarie.