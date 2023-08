Il nuovo ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, ha presentato le sue lettere credenziali al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante una visita al Quirinale. Briens ha espresso la sua gioia e onore per l’incontro, segnando ufficialmente l’inizio della sua missione in Italia. Ha sottolineato l’amicizia tra la Francia e l’Italia, ricordando il recente viaggio di Mattarella al Louvre insieme al Presidente francese Macron per inaugurare una mostra di capolavori di Capodimonte.

L’ambasciatore ha annunciato il suo impegno a incontrare le autorità e le popolazioni di diverse regioni italiane sin dall’inizio del suo mandato. Martin Briens è stato ufficialmente nominato il 21 giugno e ha iniziato il suo incarico a Palazzo Farnese il 17 luglio. Prima di assumere questo ruolo, ha ricoperto diversi incarichi diplomatici in Cina, negli Stati Uniti e presso le Nazioni Unite a New York.

Con una lunga carriera diplomatica alle spalle, Briens ha svolto ruoli importanti presso il ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri, incluso il gabinetto del ministro della Difesa. Ha contribuito a promuovere le relazioni tra la Francia e altri paesi in vari contesti, dimostrando la sua vasta esperienza e competenza nel campo delle relazioni internazionali. Con il suo arrivo in Italia, si prevede che il legame tra i due paesi continuerà a rafforzarsi e svilupparsi in varie sfere diplomatiche e culturali.