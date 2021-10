Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto in occasione della Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, con un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Zoello Forni: “Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna. Sempre”. Gli incidenti sul lavoro sono “una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti”.