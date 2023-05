Una violenta esplosione ieri mattina seguita da un incendio a Milano, ha coinvolto un totale di dodici veicoli, tra cui cinque motociclette e motorini, oltre a un furgone. Lo ha reso noto la Polizia locale di Milano. L’incidente è avvenuto nel centro di Milano, all’incrocio tra via Pier Lombardo e via Vasari, quando si è sviluppato un vasto incendio causato dall’esplosione di bombole di ossigeno presenti in un furgone parcheggiato in strada. Un edificio e una scuola materna sono stati evacuati e anche i carabinieri sono intervenuti sulla scena. Al momento, è stato segnalato un ferito con ustioni alla mano. Le bombole, da cui si presume sia partita l’esplosione, erano destinate a una farmacia situata al piano terra, che è andata a fuoco insieme a un appartamento al secondo piano dell’edificio evacuato. Il ferito finora identificato sarebbe il conducente del furgone esploso, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Le strade intorno all’edificio sono state chiuse per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.