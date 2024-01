Le celebrazioni del Carnevale di Venezia 2024 sono ufficialmente iniziate, promettendo un fine settimana straordinario ricco di eventi e spettacoli. Il 27 e 28 gennaio 2024 saranno i giorni clou, anticipati da venerdì 26, con un’ampia gamma di appuntamenti che accontenteranno ogni gusto.

Corteo Acqueo: Il tradizionale corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali è tra gli eventi più attesi del Carnevale. Il corteo, composto da vogatori in costume, si radunerà vicino a Punta della Dogana, per poi raggiungere la zona di Rialto. Una coreografia di colori avvolgerà il Ponte di Rialto prima della grande festa in Erbaria.

Carnevale Diffuso: L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata al tema del viaggio, seguendo le tracce del percorso intrapreso dal giovane Marco Polo alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio, il “Venice Carnival Street Show” presenterà spettacoli diffusi in campi, piazze, calli e strade della città.

Carnevale in Erbaria:Nella suggestiva cornice lungo le fondamenta del Rio di Cannaregio, domenica 28 gennaio, si terranno i tradizionali percorsi enogastronomici della tradizione veneziana. In Erbaria, una grande festa darà il via simbolico ai festeggiamenti.

Carneval de Casteo: Il Carnevale si estende anche a Castello con un ricco programma di eventi e iniziative, da sabato 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio. Gli spettacoli teatrali, le animazioni e il divertimento per i bambini saranno protagonisti in questo quartiere.

Sfilata di Carri Allegorici:Domenica 28 gennaio, il Carnevale arriverà anche a Dese con una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera, portando allegria e divertimento nel centro. Il ritrovo è previsto per le 14.30 in via delle Garzette.

Celebrazioni per il Giorno della Memoria: M9 – Museo del ’900 celebrerà il Giorno della Memoria 2024 con incontri per commemorare, riflettere e non dimenticare. Anche a Chioggia, sabato 27 gennaio, si terrà una celebrazione in questo importante contesto.

Spettacolo “9841/Rukeli“:La stagione teatrale “Molecole” del Teatro di Villa Belvedere a Mirano presenta domenica 28 gennaio uno spettacolo speciale in occasione della Giornata della Memoria. “9841/Rukeli” è un monologo che racconta la storia del pugile di origine sinti Johann Trollmann, noto come Rukeli.

Spettacoli per i più Piccoli: Il Settore Cultura del Comune di Venezia apre le porte dei teatri Momo e Groggia il 28 gennaio con spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Concerto dei Savana Funk:Al Teatro del Parco, Bissuola Live presenta il secondo appuntamento con i Savana Funk domenica 28 gennaio alle 21.00. La band unisce funk, rock, blues e musica africana, promettendo groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile.

Piste di Pattinaggio sul Ghiaccio: Per chi ama il pattinaggio, saranno disponibili piste a Campo San Polo a Venezia, Piazza Ferretto a Mestre e Piazza Mercato a Marghera.

Mostre da non Perdere: “L’Asse del Tempo” al museo di Palazzo Mocenigo inaugura le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo.

La Collezione Peggy Guggenheim presenta la mostra “Marcel Duchamp e la seduzione della copia” fino al 18 marzo 2024.

La mostra “Chagall. Il colore dei sogni” al Candiani sarà aperta fino al 13 febbraio 2024, presentando opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali.