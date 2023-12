ROMA – La Regione Lazio ha annunciato ambiziosi piani di sviluppo urbano attraverso il programma “Strategie territoriali Pr Fesr Lazio 2021-2027”, destinando una somma considerevole di 140 milioni di euro per finanziare 52 progetti. La presentazione ufficiale si è svolta durante una conferenza a Roma il 11 dicembre, con la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il vicepresidente Roberta Angelilli.

I progetti, che abbracciano diverse aree di intervento, puntano a trasformare digitalmente ed energeticamente le città, promuovere la rigenerazione urbana e favorire la mobilità sostenibile. Tra le iniziative di spicco, si distinguono gli interventi pianificati per Ostia e Pietralata.

Il processo attuativo dei progetti è suddiviso in due fasi, garantendo chiarezza nelle regole e nei tempi. Nella prima fase, 52 progetti saranno avviati e dovranno essere appaltati entro 18 mesi dalla stipula della convenzione. La seconda fase finanzierà ulteriori interventi, condizionata dal completamento di tutti i progetti della fase precedente.

Le proposte di intervento comprendono la realizzazione di 16 chilometri di nuove piste ciclabili tra Latina e Frosinone, l’installazione di impianti fotovoltaici su 12 scuole nelle province di Latina e Frosinone, e la creazione di un impianto di combustione di rifiuti organici per la produzione di energia a Rieti.

L’acquisto di 20 veicoli elettrici a zero emissioni per il trasporto pubblico locale è previsto a Viterbo, Rieti e Frosinone, mentre la flotta per la raccolta rifiuti sarà potenziata a Rieti. Inoltre, sono previsti progetti per il fiume Velino a Rieti, il parco delle sorgenti a Frosinone e la via Francigena a Viterbo.

Un contributo significativo è destinato alla creazione di un nuovo edificio a “zero emissioni” per la ricerca scientifica, supportando il polo tecnologico “Rome Technopole” nel quartiere Pietralata di Roma.

La Regione prevede anche il recupero di 10 aree verdi urbane, con 6 in provincia di Latina, 2 a Frosinone e 2 a Ostia. Ulteriori interventi includono la Casa della cultura a Ostia, la riqualificazione di 6 immobili storici a Viterbo, 5 case di quartiere, il Museo Cambellotti e una scuola dell’infanzia a Latina.

Il progetto “Monitoraggio civico,” elaborato in collaborazione con Anci Lazio, coinvolgerà i partner locali per garantire la supervisione da parte di Ocse e Commissione europea durante tutte le fasi del programma. La vicepresidente Roberta Angelilli ha dichiarato che questo programma partecipativo mira a rafforzare l’identità economica e sociale della regione, sottolineando l’importanza della cooperazione tra Regione e Comuni per la realizzazione di progetti e il conseguimento degli obiettivi di coesione.