Il piano operativo dell’esercito israeliano per un’offensiva in Libano è stato approvato e validato, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha commentato su X un video degli Hezbollah, che mostra un drone sorvolare il nord di Israele e il porto di Haifa. Katz ha dichiarato che in caso di guerra totale, Hezbollah sarà distrutto e il Libano subirà gravi danni. Ha anche avvertito che Israele potrebbe decidere di cambiare le regole del gioco contro Hezbollah e il Libano, pur consapevole del prezzo da pagare per ristabilire la sicurezza nel nord del Paese.

Il video degli Hezbollah, diffuso sui social media, mostra riprese di obiettivi sensibili nel nord di Israele, inclusi il porto di Haifa e diverse postazioni militari strategiche. Non è chiaro quando sia stato girato il video, ma ha suscitato preoccupazione in Israele. Successivamente, l’esercito israeliano ha abbattuto tre droni lanciati dal Libano sulla Galilea occidentale.

Nel contesto di crescenti tensioni, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato l’amministrazione statunitense per aver trattenuto armi e munizioni destinate a Israele, esprimendo fiducia che tali ostacoli saranno presto rimossi. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha risposto affermando che solo una spedizione di armi è stata bloccata, mentre il resto degli invii continua regolarmente, minimizzando le preoccupazioni di Netanyahu.