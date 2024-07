Durante la conferenza della NAACP a Las Vegas, il presidente Joe Biden ha invocato il divieto del fucile d’assalto AR-15. L’arma è stata utilizzata in un recente attentato contro l’ex presidente Donald Trump e, secondo Biden, ha causato numerose vittime, inclusi bambini. “È ora di metterla fuori legge”, ha dichiarato Biden.

Nel secondo trimestre, i gruppi a sostegno di Trump hanno raccolto oltre 400 milioni di dollari, una cifra destinata a crescere ulteriormente. Secondo il Financial Times, la raccolta è stata alimentata principalmente da piccoli donatori indignati per la condanna di Trump nel caso della pornostar, nonché da miliardari che hanno contribuito massicciamente alla sua campagna.

All’inizio della convention repubblicana a Milwaukee, Trump ha incontrato l’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Trump ha condiviso una foto dell’incontro sul social network Truth, elogiando Johnson come “un tipo davvero in gamba”.

A circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention repubblicana, un poliziotto di Columbus ha sparato e ucciso un uomo armato di coltello durante una rissa. Le autorità hanno chiarito che l’episodio non era collegato alla convention.

La CNN ha riportato un complotto iraniano per assassinare Trump, che ha portato il Secret Service a intensificare le misure di sicurezza attorno all’ex presidente. Questo piano è stato rivelato separatamente dall’attentato di Butler.

Donald Trump ha annunciato il suo primo comizio post-attentato per sabato a Grand Rapids, Michigan, accompagnato dal nuovo vicepresidente J.D. Vance. Durante un’intervista a Fox News, Vance ha affermato che Trump, se rieletto, negozierà la pace tra Mosca e Kiev, concentrandosi poi sulla Cina.

Il senatore democratico Bob Menendez è stato giudicato colpevole di corruzione, ostruzione alla giustizia e di agire come agente per un Paese straniero.

Alcuni deputati democratici si sono opposti al piano di nominare Joe Biden prima della Convention di Chicago, chiedendo l’annullamento di qualsiasi procedura straordinaria che potrebbe limitare il dibattito legittimo.

Alla convention repubblicana, i principali funzionari della campagna di Biden hanno criticato Trump per aver tradito le sue promesse, mentre Biden, secondo loro, sta realizzando una grande ripresa economica.

Il premier ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che Trump ha piani dettagliati per la pace, pronti per essere attuati subito dopo una sua eventuale vittoria elettorale.

Trump è stato accolto con una standing ovation al Fiserv Forum durante la convention repubblicana, dove è apparso sorridente e combattivo, intonando “USA, USA” insieme al pubblico entusiasta.