La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti G7, potrebbe anticipare il rientro in Italia da Hiroshima per seguire da vicino l’emergenza maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Italia per la grave alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. “Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia”, ha affermato Kishida nel corso di una riunione a cui hanno partecipato oltre ai leader del G7 anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali.

Le forti piogge e le conseguenti inondazioni hanno causato gravi danni in diverse zone dell’Emilia-Romagna, con vittime e numerosi sfollati. La situazione è particolarmente critica nella Bassa Romagna, dove ampie aree sono state alluvionate, e in diverse località dell’Appennino, colpite da frane e interruzioni stradali.

L’anticipato rientro della presidente del Consiglio potrebbe essere un segnale di grande attenzione e impegno del governo nei confronti delle popolazioni colpite dalla calamità naturale. La presenza diretta di Giorgia Meloni potrebbe favorire una rapida attuazione delle misure di assistenza e soccorso necessarie per affrontare l’emergenza e sostenere le comunità coinvolte.

La solidarietà manifestata dal primo ministro giapponese e dagli altri leader del G7 rappresenta un segno di unità e sostegno internazionale nei confronti dell’Italia. In un momento di grande difficoltà, è importante che il paese possa contare sull’appoggio e sulla collaborazione degli alleati internazionali.