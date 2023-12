Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che la guerra a Gaza si protrarrà per molti mesi a venire. Secondo Halevi, i combattimenti, concentrati principalmente a sud della Striscia, ma senza trascurare il nord, hanno obiettivi impegnativi da raggiungere in un territorio complesso. L’alto ufficiale ha sottolineato la necessità di impiegare diversi metodi per assicurare risultati duraturi nel tempo.

Halevi ha affermato che non esistono soluzioni magiche per smantellare completamente un’organizzazione terroristica e che la determinazione e la perseveranza sono fondamentali in questo contesto. L’esercito israeliano, ha dichiarato, è impegnato a impedire il ritorno a livelli di sicurezza precedenti al 7 ottobre e a prevenire futuri attacchi simili.

Parallelamente, il conflitto si estende anche a nuovi fronti, con gli Houthi yemeniti che affermano di aver attaccato una nave nel Mar Rosso e di aver lanciato droni verso Israele come atto di solidarietà con i palestinesi. Gli attacchi degli Houthi contro Israele vengono condannati come azioni terroristiche, riconducibili all’Iran.

Nel contesto delle operazioni in corso, l’esercito israeliano ha confermato l’intercettazione di un velivolo ostile diretto verso Israele sul Mar Rosso. Nel frattempo, le operazioni militari israeliane continuano nella Striscia di Gaza, con il bilancio delle vittime in aumento. Un attacco aereo israeliano ha colpito il campo profughi di Maghazi, risultando in uno dei raid più sanguinosi dall’inizio del conflitto. Le Forze di difesa israeliane stanno verificando l’incidente, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha riportato testimonianze strazianti dalle vittime nel campo profughi.

Il conflitto in corso coinvolge anche altri fronti, con scontri in Cisgiordania e scambi di missili ed artiglieria nel sud del Libano. Il ministro israeliano della Difesa ha dichiarato che Israele sta affrontando attacchi su sette fronti, rispondendo finora a sei nemici. La complessità della situazione indica una fase prolungata di tensione e conflitto nella regione.