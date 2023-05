Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, diventerà strutturale e non più soggetta a sperimentazioni o proroghe. Questa decisione mira a semplificare il lavoro dei medici di famiglia e a migliorare la vita dei cittadini, che non dovranno più recarsi personalmente negli studi medici per ritirare le ricette, ma potranno riceverle tramite e-mail o altri canali direttamente sul proprio cellulare.

Secondo il Ministro, questa misura è stata molto apprezzata sia dai cittadini che dai medici, in quanto rende più efficiente il processo di prescrizione e riconsegna dei farmaci. Inoltre, il Dl Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che la ricetta dematerializzata per i pazienti cronici avrà una validità di un anno e consentirà di fare scorta di farmaci per un periodo di 30 giorni, come indicato dal medico curante.

Schillaci sottolinea che questa è un’importante novità, poiché i pazienti cronici hanno la necessità di assumere regolarmente gli stessi farmaci. Grazie a questa nuova normativa, i pazienti cronici o i loro caregiver, nel caso di non autosufficienza, potranno beneficiare di due vantaggi significativi: non dovranno più recarsi ripetutamente dal medico per ottenere la ricetta e, di conseguenza, ripetutamente in farmacia per ritirare i farmaci prescritti.

È importante tenere presente che molti pazienti cronici sono anziani, spesso affetti da più patologie croniche e con limitata autonomia o difficoltà negli spostamenti. Pertanto, questa misura semplifica notevolmente il processo per loro, consentendo loro di ricevere i farmaci necessari senza doversi sottoporre a lunghe e ripetitive procedure amministrative. Ciò comporta un alleggerimento del carico di lavoro amministrativo per i medici di famiglia, permettendo loro di dedicare più tempo alla cura dei pazienti.

La ricetta elettronica strutturale rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento del sistema sanitario, offrendo maggiore comodità e semplificazione per i cittadini e i professionisti coinvolti nella gestione delle prescrizioni farmaceutiche.