Con il “Next Generation Shoulder” protagonista della chirurgia della spalla. Appuntamento domani, 12 maggio, con l’evento che riunirà i massimi esperti della chirurgia

Si chiama Next generation shoulder l’evento organizzato per il prossimo 12 maggio all’Icot di Latina, un format ideato dal dottor Giorgio Ippolito -presidente onorario Dr Giancarlo De Marinis- pensato come un confronto tra senior experts, i massimi esperti nazionali della spalla, e promettenti giovani chirurghi under 40. La giornata sarà costruita su tavole rotonde interattive, momenti di confronto nei quali i grandi chirurghi italiani si dedicheranno a talking sulla chirurgia della cuffia dei rotatori, sulla chirurgia traumatologica della spalla, sulla protesica di spalla e sulla instabilità, inoltre si terranno anche 4 preziose lectio magistralis.

L’Icot dunque torna ad essere protagonista a livello nazionale per la chirurgia della spalla in una sede prestigiosa quale l’istituto traumatologico Giomi che ha sede a Latina. “Next generation Shoulder” è dedicato a Ezio Bertini, chirurgo scomparso cinque anni fa al quale verrà intitolata una borsa di studio, offerta dalla famiglia Miraglia, per il miglior lavoro pubblicato all’interno degli Istituti Giomi. L’evento è organizzato dal presidente Giorgio Ippolito e il presidente onorario Giancarlo De Marinis, i patrocini sono del Gruppo Giomi, della SIcs&G, Sicoop, Aloto e Siagascot, tutte realtà di primo piano del settore