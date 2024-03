“Un anno di azioni concrete, frutto di un’amministrazione seria e responsabile che ha permesso di dare risposte alle esigenze del nostro territorio segnando quel cambio di passo che gli elettori un anno fa ci hanno chiesto accordandoci la loro fiducia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini commentando il bilancio del primo anno di governo della Giunta Rocca.

“Fratelli d’Italia è orgogliosa del grande lavoro svolto in questi mesi dal presidente Rocca e dalla sua giunta, ed in particolare dai propri assessori – aggiunge Sabatini – in questo primo anno siamo riusciti ad impostare un eccellente lavoro di squadra che ha prodotto risultati importanti, con un bilancio ambizioso che ha messo in evidenza la visione politica e amministrativa del centrodestra, puntando in primo luogo al sostegno alle imprese e alle famiglie attraverso la riduzione della pressione fiscale. Il primo anno di governo ha dimostrato soprattutto la capacità dell’amministrazione regionale di confrontarsi con i territori, fare sistema, restituendo centralità alle province sui grandi temi come la sanità, la viabilità, i trasporti, le politiche sociali, la cultura, l’agricoltura, il turismo ecc. con una programmazione organica e improntata sulle esigenze reali dei cittadini, prediligendo l’ascolto, il dialogo e la concertazione come principale metodo di governo. E l’attenzione ai territori è stato senza dubbio il tratto distintivo della Giunta Rocca, mettendo in campo una politica degli investimenti che per la prima volta non ha lasciato indietro nessuna provincia. Il lavoro è soltanto all’inizio, ma il presidente Rocca e la sua squadra hanno dimostrato chiaramente di possedere una visione programmatica seria, unita ad una capacità concreta ed affidabile di buon governo. Il nostro gruppo supporterà l’azione della Giunta con determinazione e convinzione e con la responsabilità che deriva dall’essere la prima forza politica del Consiglio regionale”.