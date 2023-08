Il governo ha varato due decreti omnibus contenenti diverse misure che avranno un impatto su vari settori. Vediamo le principali novità: Ponte sullo stretto: La società concessionaria non avrà più limiti di compensi per gli amministratori e i dipendenti.

Taxi: Si prevede un aumento fino al 20% delle licenze delle grandi città attraverso un concorso internazionale con l’obbligo di utilizzare veicoli non inquinanti. I Comuni potranno rilasciare licenze aggiuntive sperimentali per al massimo 24 mesi a soggetti già titolari.

Caro voli: Stop agli algoritmi che alzano i prezzi delle rotte nazionali da e per le isole durante i periodi di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato.

Semiconduttori: Credito d’imposta da 630 milioni per le imprese che investono in ricerca e sviluppo nei chips. Introdotta la possibilità di dichiarare “preminente interesse strategico nazionale” per investimenti esteri di almeno un miliardo di euro.

Caro materiali: Previste risorse aggiuntive per oltre un miliardo per contrastare l’aumento dei costi, coperte con il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Golden power: Potenziati i poteri speciali per monitorare il trasferimento all’estero di tecnologie critiche, anche infragruppo, come intelligenza artificiale, tecnologie aerospaziali e altro.

Granchio blu: Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per combattere la diffusione del granchio killer.

8X1000: Dal prossimo anno si potrà destinare l’8 per mille al recupero delle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

Covid: Cade l’obbligo di isolamento per i positivi e l’indicazione per le Regioni di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss.

Queste misure coprono una vasta gamma di settori e rappresentano un’importante agenda legislativa per il governo. Sarà interessante osservare gli effetti di queste decisioni sulle diverse aree coinvolte.