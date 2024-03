Approda a Frosinone lo spettacolo teatrale che l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona per parlare di Europa in maniera originale, divertente e anche emozionante. L’evento, che è già andato in scena a Latina e Viterbo con notevole riscontro di pubblico, è in programma sabato 16 marzo presso il Dream Cinema (presso Fornaci Entertainment Village), con inizio alle ore 18,00.