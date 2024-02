La Formula 1 è in fermento con l’annuncio della Ferrari che Lewis Hamilton guiderà per la scuderia di Maranello a partire dal 2025, con un contratto pluriennale. La notizia ha scatenato un’esplosione di emozioni, considerando il pilota inglese come un’icona del motorsport e un campione sette volte iridato.

Il passaggio di Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari è stato definito un vero colpo di mercato nel mondo delle corse automobilistiche, al di là del calcio. Hamilton, noto non solo per le sue vittorie in pista ma anche per il suo impegno su temi sociali, si appresta a indossare la maglia rossa della Ferrari, suscitando entusiasmo tra i tifosi.

La trattativa, conclusasi rapidamente a un mese dall’inizio della nuova stagione, è stata preceduta dall’annuncio della Mercedes che, alla fine del 2024, Hamilton non guiderà più per la Freccia d’Argento, avendo attivato la clausola di rescissione nel rinnovo estivo.

Hamilton, nell’esprimere entusiasmo per la nuova sfida, ha sottolineato i 11 anni trascorsi con la Mercedes e la difficoltà nella decisione di andarsene. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha salutato con fair play Hamilton, riconoscendo che la partnership tra il pilota e la scuderia è stata la più vincente nella storia dello sport.

Il passaggio di Hamilton alla Ferrari è stato definito un terremoto nel mondo della Formula 1, un sogno coronato per l’atleta emblematico del motorsport. A 40 anni, quando guiderà la sua prima Rossa, Hamilton non stabilirà un record di longevità in pista, ma rappresenterà “the last dance” per il primo pilota nero in Formula 1.

L’accordo tra la Ferrari e Hamilton, sette volte campione del mondo, realizza un sogno che ha visto il nome del pilota associato a Maranello in diverse occasioni nel corso degli anni. Il britannico si unirà a Charles Leclerc, dodici anni più giovane, nella missione di conquistare il titolo mondiale che manca alla Ferrari dal 2007.

L’ex presidente Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha commentato il trasferimento come un colpo inaspettato e di grande effetto, sperando che possa accrescere non solo la competitività della squadra, ma anche attirare l’attenzione sulla scuderia. La notizia ha già acceso la passione dei tifosi, che vedono in Hamilton e Leclerc una coppia di piloti da seguire con grande interesse nella prossima stagione.