Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Giornata del Ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace. Nel suo messaggio, Mattarella sottolinea che la partecipazione dell’Italia in queste missioni rappresenta un segno tangibile dell’impegno e del contributo del Paese nello sforzo globale contro gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo.

La Giornata del Ricordo coincide con il ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, in cui un vile attentato causò la morte di 19 italiani, tra soldati, carabinieri e civili. Il presidente Mattarella esprime il sentimento del lutto che accompagna questa giornata, rivolgendo il pensiero ai feriti e caduti nelle missioni internazionali svolte a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli. Sottolinea anche la solidarietà alle famiglie colpite.

Mattarella evidenzia l’importanza delle operazioni in molte regioni turbolente del mondo come segno dell’impegno italiano nel concreto sforzo internazionale per combattere guerre e terrorismo. Sottolinea che i contingenti schierati e le collaborazioni con organizzazioni come le Nazioni Unite, l’Unione Europea e la NATO testimoniano l’intento di difendere i valori della pace, della cooperazione e del rispetto per la dignità delle persone e dei popoli.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ventesimo anniversario dell’attentato di Nassiriya, rende omaggio a tutti i connazionali che hanno sacrificato la vita nei teatri operativi dove l’Italia è impegnata per difendere la libertà, la pace e la sicurezza. Meloni sottolinea che il 12 novembre 2003 rimarrà per sempre scolpito nella memoria nazionale, ricordando l’importanza di preservare la memoria dei caduti per le generazioni future. Esprime inoltre l’orgoglio del governo verso le Forze Armate e il personale civile che, con impegno e professionalità, onorano il Tricolore nelle missioni di pace.