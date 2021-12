Secondo il 55esimo Rapporto Censis sulla situazione del Paese è sempre più diffusa l’ondata di irrazionalità che ha infiltrato il tessuto sociale. “Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile”. Ma non finisce qui: c’è un 5,8% che è convinto che la Terra sia piatta e un 10% sicuro che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna.

Gli italiani e l’irrazionale – Durante la pandemia la teorie cospirazionistiche hanno fatto il boom. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni di persone) il Covid semplicemente non esiste. Per il 10,9% il vaccino è inutile e inefficace. Per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. Si osserva una irragionevole disponibilità a credere a superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate e speculazioni complottiste. Dalle tecno-fobie: il 19,9% degli italiani considera il 5G uno strumento molto sofisticato per controllare le menti delle persone. Al negazionismo storico-scientifico: il 5,8% è sicuro che la Terra sia piatta e il 10% è convinto che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna.

Gli investimenti sociali – Per due terzi (il 66,2%) nel nostro Paese si viveva meglio in passato: è il segno di una corsa percepita verso il basso. Questo determina un circolo vizioso: bassa crescita economica, quindi ridotti ritorni in termini di gettito fiscale, conseguentemente l’innesco della spirale del debito pubblico e una diffusa insoddisfazione sociale. L’81% degli italiani ritiene che oggi è molto difficile per un giovane vedersi riconosciuto nella vita l’investimento di tempo, energie e risorse profuso nello studio. Il 35,5% è convinto che non conviene impegnarsi per laurearsi, conseguire master e specializzazioni, per poi ritrovarsi invariabilmente con guadagni minimi e rari attestati di riconoscimento.

Famiglie, nascite e patrimonio: cosa cambia – Solo il 15,2% degli italiani ritiene che dopo la pandemia la propria situazione economica sarà migliore. Per la maggioranza (il 56,4%) resterà uguale e per un consistente 28,4% peggiorerà. Nell’ultimo decennio (2010-2020) il conto patrimoniale degli italiani si è ridotto del 5,3%. Anche sul lato consumo si notano dei cambiamenti. In Italia il tasso medio annuo di crescita reale dei consumi si è progressivamente ridotto nel tempo. Nel primo decennio del nuovo millennio si è attestato su un +0,2% e poi l’anno della pandemia ha trascinato in negativo la media decennale: -1,2%. Questo contesto influenza anche le nascite. Tra il 2015 e il 2020 si è verificata una contrazione del 16,8% delle nascite. L’Italia ha il valore dei nuovi nati più basso di tutti i Paesi dell’Unione europea.