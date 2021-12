ROMA- “Sono online le prenotazioni per l’apertura straordinaria dei 12 centri AIOP che si terrà domenica 5 dicembre per un totale di 5 mila somministrazioni disponibili. Le somministrazioni del vaccino Moderna si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone). Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home)”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.