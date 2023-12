“Nei prossimi giorni, prima della fine dell’anno, sarà approvata in giunta una delibera che istituisce una cabina di regia per coordinare il progetto ‘Tobia’ o meglio per far sì che la buona pratica del San Camillo, già presente dal 2019, diventi un modello per tutti gli ospedali del Lazio”. Lo ha annunciato Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, intervenendo oggi a Roma all’evento dal titolo ‘Lo sviluppo della rete Tobia–Dama per persone con disabilità’, che si è svolto presso l’Aula Magna ‘Agazio Menniti’ dell’ospedale San Camillo. “Tutti gli ospedali, compreso il privato accreditato- ha spiegato poi Maselli alla Dire- dovranno avere una equipe formata per accogliere e assistere le persone disabili, sia bambini sia adulti, organizzandosi per dare il massimo dell’assistenza e creando anche delle corsie preferenziali per queste persone”.