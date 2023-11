Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso apprezzamento per l’intenzione di utilizzare i social media per rafforzare i legami relazionali nella società reale. Nella XIII edizione del Festival della Dottrina Sociale,Mattarella ha sottolineato l’importanza di contribuire all’esercizio della libertà individuale in modo da rafforzare e garantire la libertà di tutti. Ha elogiato l’impegno per evitare che l’uso dei social media sostituisca la realtà virtuale a quella tangibile, evidenziando come ciò rappresenti un esercizio positivo della solidarietà, un valore fondamentale della Costituzione italiana.