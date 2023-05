Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, effettuerà un sopralluogo nelle aree alluvionate in compagnia di Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini.

Il volo partirà da Bologna nel primo pomeriggio, e al ritorno è prevista una conferenza stampa.

Successivamente, mentre Bonaccini e von der Leyen proseguiranno in elicottero verso Cesena e Forlì, il presidente del Consiglio (che domenica era già stato nelle zone alluvionate) tornerà nella Capitale per presiedere un Consiglio dei ministri convocato per le 18.

Il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer, ha dichiarato che von der Leyen “assicurerà le istituzioni locali e i cittadini del sostegno dell’Europa in questo momento difficile”.

Nel frattempo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha effettuato 7.483 interventi dall’inizio dell’emergenza in Emilia-Romagna: 1.480 a Bologna, 3.363 a Ravenna, 2.249 a Forlì- Cesena e 391 a Rimini. Sono stati impiegati 897 vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso, di cui 200 nella provincia di Forlì e 400 in quella di Ravenna, di cui 48 sono volontari. Al momento sono attivi 40 posti di comando avanzato per il coordinamento degli interventi, con 100 soccorritori acquatici, 100 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore. Sono stati impiegati 284 mezzi, tra cui 45 piccoli natanti, 6 anfibi, 22 pompe e idrovore, 12 mezzi per il movimento terra, 3 elicotteri e 13 droni.

A Faenza, una scuola di musica è stata completamente distrutta dall’alluvione, causando danni incalcolabili. Il sindaco Massimo Isola ha riferito che sono stati svolti numerosi interventi di sgombero stradale durante la notte, e centinaia di volontari e mezzi pesanti hanno continuato i lavori durante la giornata.

Nel frattempo, l’azienda Officina dell’Ambiente Oda, situata a Conselice, ha ottenuto l’autorizzazione per svuotare i piazzali esterni. Tutti i materiali sono stati stoccati in modo sicuro all’interno dell’azienda. Officina dell’Ambiente si occupa del recupero delle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento ed è stata gravemente colpita dall’alluvione che ha interessato l’intera provincia di Ravenna e gran parte del territorio di Conselice.

L’allerta rossa rimane attiva nelle zone alluvionate anche domani. Arpae e Protezione Civile hanno mantenuto l’allerta rossa nella pianura bolognese, lungo la costa e nella pianura romagnola. Non sono previste piogge per domani, ma i temporali previsti nel pomeriggio di oggi sull’Appennino potrebbero causare rapidi incrementi dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili allagamenti