Dopo la rielezione di Mattarella a presidente della Repubblica, la leader di Fdi, Giorgia Meloni ha detto: “Stanno con il centrosinistra”. E su Salvini: “Non l’ho capito, non credo ci sia molto da chiarire”. Ed alla domanda se Fdi sia ancora alleata con Berlusconi e Salvini, Meloni risponde al Corriere della Sera: “In questo momento no. Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra – aggiunge – sia per Draghi sia per Mattarella. Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c’è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi”.