VICENZA- Meneghini & Associati Talent Union, gruppo di comunicazione strategica con sedi a Vicenza, Venezia, Milano, Roma e Reggio Emilia, annuncia l’accordo con Cristina Fagioli & Partners, agenzia milanese indipendente, specializzata in comunicazione finanziaria ed investor relations.

L’obiettivo è di restituire agli stakeholder di riferimento un aggiornamento sull’andamento del business, sulla dimensione e sulla formazione del risultato economico, sull’equilibrio patrimoniale e sull’analisi del contesto in cui operano. La nuova partnership perfeziona le competenze di Meneghini & Associati Talent Union nella comunicazione strategica e nel marketing con servizi altamente specializzati per presentare dinamicità e performance delle aziende clienti.

La crescente regolamentazione, l’incalzante volatilità dei mercati, l’imprevedibilità delle crisi internazionali possono influenzare il percepito dell’andamento dell’azienda condizionandone visibilità e reputazione. La responsabilità della comunicazione finanziaria, sempre più inclusiva anche delle tematiche ESG (Environment – Social – Governance), consiste proprio nel trasformare queste informazioni in opportunità per il Management e la Proprietà, raccontando l’identità aziendale e il suo divenire attraverso la concretezza dei numeri per attrarre nuovi clienti, talenti, fornitori e investitori, consolidare la relazione con le comunità e la crescita organica, diversificare e ottimizzare le fonti di finanziamento, avviare acquisizioni.

«Meneghini & Associati Talent Union prosegue nell’intento di integrare la propria expertise. Con la comunicazione finanziaria in ottica ESG qualifichiamo ulteriormente gli strumenti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per sostenere il loro sviluppo. – spiega Paola Meneghini, presidente di Meneghini & Associati Talent Union – Come diceva un famoso economista: se torturi i numeri abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa. È nostra convinzione che la trasparenza intorno a questo tema sarà un tratto sempre più distintivo e fidelizzante».

Cristina Fagioli, presidente di Cristina Fagioli & Partners, conclude: «Siamo onorati dell’accordo raggiunto con Meneghini & Associati Talent Union, gruppo protagonista della comunicazione strategica e capace, grazie alle intuizioni dei suoi professionisti, di accompagnare nella crescita un tessuto industriale denso di innovazione e ricco di eccellenze. L’intesa raggiunta, ancora prima della valenza operativa, è figlia di una sintonia di valori e principi condivisi e trova la sua forza nella specializzazione, anch’essa comune, tipica delle aziende a controllo familiare».

A Meneghini & Associati Talent Union si riconducono: Meneghini & Associati Inventia, strategia di comunicazione, M&A MediaAdv, concessionaria, DrawLight Me/Young, installazioni immersive, PopWave, marketing strategico, Pixelismo, web agency, TDS Tangram Strategic Design, brand strategy e visual identity, Web Salute e Vvox, piattaforme dedicate alla salute e al bene-essere, M&A Sport Division.

Cristina Fagioli & Partners, operativa dal 2015, è attiva nel marketing e nella comunicazione con una forte specializzazione in quella finanziaria e ESG.

Il network della committenza include sia il settore industriale (cantieristica navale specializzata in superyacht, motori marini & movimento terra, motocicli, manifattura artigianale di orologi, elettropompe ed idraulica, cosmetica, editoria specializzata, device indossabili per piccoli animali, giocattoli, piste di atletica) sia il settore servizi (hotellerie, fintech, consulenza tributaria internazionale, attività in M&A crossborder, piattaforme internet dedicate a meeting). Operatività geografica a raggio internazionale (Svizzera, Usa, Francia, UK, Hong Kong, Singapore, Sud Africa, UAE, Cina).