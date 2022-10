VICENZA- Realtà aumentata, realtà virtuale, esperienze interattive, progetti di graphic e web design, prodotti digitali creativi, real time per visualizzare in 3D, il tutto con un occhio attento alla user experience. Meneghini & Associati Talent Union, gruppo di comunicazione strategica con sedi a Vicenza, Venezia, Milano, Roma e Reggio Emilia, amplia ancora il proprio raggio d’azione e ufficializza un nuovo accordo strategico con Pixelismo, digital agency veneta.

Coinvolgere, ricreare scenari immaginari, simulare situazioni realistiche. Le aziende chiedono a gran voce di sperimentare le nuove tecnologie per suscitare emozioni, sovrapponendo alla realtà contenuti dinamici e interattivi per esperienze finalizzate alla vendita o anche al semplice intrattenimento del pubblico. La realtà aumentata offre un’esperienza comunicativa nuova per i brand e rappresenta oggi una vera e propria strategia di marketing per fidelizzare e catturare l’interesse.

«Con questo nuovo accordo in Meneghini & Associati Talent Union proseguiamo nell’intento di anticipare bisogni e tendenze del futuro nel mondo della comunicazione, – spiega Paola Meneghini, presidente di Meneghini & Associati Talent Union – nell’ottica di creare sinergie virtuose da proporre ai nostri clienti».

«Aiutiamo le aziende ad esprimere il loro potenziale anche abbattendo le distanze fisiche per far conoscere i loro prodotti nel modo migliore possibile. – dichiara Enrico Barolo, founder e digital designer di Pixelismo – Questo accordo con Meneghini & Associati Talent Union per noi è un’opportunità per trasmettere il valore del nostro lavoro».

L’accordo con Pixelismo è un ulteriore tassello per arricchire le competenze del gruppo Meneghini & Associati Talent Union, che già si avvale di M&A Inventia per la comunicazione strategica e i grandi progetti, DrawLight, collettivo creativo leader nella comunicazione immersiva e nelle arti digitali, Tangram, per la brand strategy, e PopWave per il marketing strategico e LinkedIn.

Meneghini & Associati Talent Union comprende inoltre la divisione M&A Sport per gli eventi sportivi, WebSalute e Vvox, piattaforme dedicate alla salute e al benessere.