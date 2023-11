Una opera d’arte dell’artista Harry Greb a Roma ha scatenato una mobilitazione nazionale, con la Lega Anti Vivisezione (Lav) che chiede l’intervento del Presidente della Repubblica affinché l’articolo 9 della Costituzione, che tutela gli animali, la biodiversità, l’ambiente e gli ecosistemi, non sia trascurato. Questo articolo, presente dalla lontana data del 1022, è stato raffigurato in un murale situato nel vicolo del Babuccio e mostra il Presidente Mattarella in compagnia di animali selvatici “che oggi sono sotto attacco della politica.”

La Lav chiede al Presidente Mattarella di richiamare il governo e il parlamento affinché siano rivisti gli atti che impediscono ai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) di sospendere i calendari venatori e consentono l’utilizzo di munizioni al piombo in zone umide. Queste azioni vanno contro il principio fondamentale della Costituzione, all’articolo 9, che è stato integrato da oltre un anno e mezzo dal Parlamento a stragrande maggioranza.

La mobilitazione è nata in seguito all’approvazione dell’emendamento noto come “caccia selvaggia” a gennaio 2023, che è stato inserito nella Legge di Bilancio. Questo emendamento ha aperto la porta all’ingresso dei cacciatori in città e parchi, rappresentando il più grande attacco contro gli animali selvatici mai sferrato dalle istituzioni. Di conseguenza, i principi di tutela della fauna selvatica contenuti nella Legge 157/92 sono stati erosi gradualmente, a vantaggio esclusivo dei cacciatori. Oggi, persino i Tar non possono più sospendere i calendari venatori, anche quando questi violano palesemente le normative europee che dovrebbero evitare il rischio di estinzione delle specie cacciabili.

La mobilitazione cerca di sensibilizzare il Presidente della Repubblica affinché si prenda atto di questa situazione e si ristabiliscano i principi di tutela degli animali, dell’ambiente e degli ecosistemi, in linea con l’articolo 9 della Costituzione italiana. L’arte diventa un potente mezzo di espressione e di sensibilizzazione per la causa della tutela degli animali e dell’ambiente.