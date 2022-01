Gli accessori costituiscono senza dubbio un elemento fondamentale nel guardaroba femminile poiché conferiscono carattere al look e lo rendono decisamente più originale. Anche un outfit molto semplice infatti può diventare innovativo grazie all’accessorio giusto. Uno degli accessori che fa la differenza è sicuramente la borsa: quest’ultima è amatissima dalle donne perché non è soltanto pratica e funzionale, ma è anche esteticamente gradevole e permette di creare look alla moda in pochissimi gesti. In commercio esistono tantissime tipologie diverse di borse che possono variare a seconda di differenti fattori tra cui il modello, le dimensioni, lo stile, il tessuto, l’occasione d’uso e la capienza. Naturalmente bisogna anche tenere in considerazione i gusti personali: anche se le borse di dimensioni più grandi sono particolarmente adatte per il giorno e le pochette per la sera, è possibile utilizzare la borsa che fa sentire ogni donna a proprio agio indipendentemente dalla situazione.

Accessori donna: che cosa fa la differenza

Un altro accessorio sicuramente molto utile ma al tempo stesso rappresentativo di ogni donna è il portachiavi. Tale oggetto è indispensabile per non perdere le chiavi che ogni donna porta con sé ma ciò non toglie che possa esprimere anche carattere e personalità a seconda di come è realizzato. Uno dei migliori è sicuramente il portachiavi donna The Bridge, un accessorio di tendenza creato con materiali di altissima qualità che resistono a lungo nel tempo e non si rovinano. Questi portachiavi donna sono un’ottima alternativa per chi non vuole utilizzare semplicemente il classico portachiavi ma vuole un oggetto di stile. I modelli sono davvero tantissimi, così come le colorazioni che spaziano da quelle più sobrie e neutre come il nero o il cuoio a quelle più vivaci e sature come il rosso oppure il blu.

Moda donna: accessori immancabili per tutte

Un altro accessorio immancabile nell’armadio di una donna sono senz’altro le scarpe. Così come le borse, anche le scarpe possono essere l’accessorio giusto per rendere l’outfit più particolare in pochissimi gesti. Ad esempio con un look monocolore è possibile utilizzare una calzatura dalle tonalità accese oppure dal design all’avanguardia in modo tale da non passare inosservate. Per un outfit da giorno si possono scegliere scarpe comode e pratiche ma senza rinunciare allo stile, come un paio di sneakers o degli stivaletti alla caviglia. Per un’occasione più formale invece è preferibile optare per un paio di tacchi alti che slanciano la figura e la rendono più armoniosa.

Gioielli e cappelli: gli accessori adatti a tutte le donne

Anche i gioielli costituiscono uno degli accessori più apprezzati dal mondo femminile. Che siano collane, orecchini, bracciali o anelli non importa: i gioielli impreziosiscono l’outfit e donano luminosità al viso. Naturalmente non bisogna eccedere altrimenti si rischia di ottenere l’effetto contrario: è consigliabile infatti prediligere pochi pezzi, soprattutto se sono caratterizzati da un design piuttosto particolare ed eccentrico. Nel caso in cui si trattasse di modelli semplici e minimal si possono anche utilizzare più gioielli insieme. Tra i cinque accessori più apprezzati dalle donne ci sono poi i cappelli: sul mercato ce ne sono di tantissime tipologie differenti come il cappello a tesa larga, con la visiera, il modello a cuffia o il basco. Il primo è adatto alle donne che vogliono avere un look raffinato, il cappello con visiera si addice a un outfit più sportivo, il modello a cuffia è indicato per il periodo invernale e può essere usato dalle donne di tutte le età mentre il basco è un cappello molto particolare che può rendere il look romantico e unico.