La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista a Sky News Arabia, ha detto: “L’Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non c’è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più”. Il capo della squadra negoziale con la Russia sulla guerra, David Arahamiya, ha affermato che l’Ucraina potrebbe riprendere “a fine agosto” i colloqui con i russi, sospesi di fatto dopo i colloqui a Istanbul il 29 marzo, dopo una serie di controffensive in alcuni posti. e sono ripresi nella notte gli attacchi alla raffineria di petrolio di Kremenchuk, a sud-est di Kiev, così come ad Odessa, che è stata attaccata dall’esercito russo con missili da crociera, ma i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina. Sotto attaccato anche le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metiolkino, Ustynivka e Voronove, nel Lugansk. Attacchi aerei sono stati lanciati nelle aree di Syrotyne e Borivske, nella regione di Lugansk.