Il tennista serbo Novak Djokovic ha conquistato il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il russo Daniil Medvedev nella finale di due anni fa. Djokovic, 36 anni, ha trionfato con un punteggio di 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, diventando così il più anziano campione maschile nella storia degli US Open di New York e eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam.

Questa vittoria segna un importante traguardo per Djokovic, che è il primo tennista a vincere tre eventi del Grande Slam nella stessa stagione per quattro volte, anticipando il suo imminente ritorno al numero uno del mondo. È stata una rivincita per Djokovic, che aveva perso contro Medvedev nella finale del 2021, mancando così l’opportunità di diventare il primo tennista a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam nello stesso anno dal tempo di Rod Laver nel 1969.

Djokovic ha ammesso di essersi sentito sopraffatto nella finale del 2021, ma questa volta ha preso rapidamente il controllo del match, superando Medvedev in tre set. In un gesto significativo, Djokovic ha indossato una maglia con il numero 24 dedicata a Kobe Bryant, con scritto ‘Mamba forever’, per onorare l’amico e icona del basket. Djokovic ha condiviso l’importanza di Kobe nella sua vita e nella sua carriera.

Ora, il serbo è a un solo titolo dal record assoluto di 25 titoli di Grande Slam, e avrà l’opportunità di perseguire questo traguardo in Australia, dove ha già vinto 10 volte. Djokovic continua a consolidare la sua posizione tra i più grandi tennisti della storia.