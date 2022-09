L’Ente Nazionale del Volo Civile punta a ridisegnare l’assetto degli aeroporti italiani sacrificando quelli più piccoli

Grande rivoluzione nel panorana degli aeroporti italiani e del Lazio in particolare. Chiude Ciampino, viene promosso Frosinone, scalpitano Latina e Viterbo. L’Enac ha pronto un Piano straordinario di riassetto degli aeroporti, ambientalista nello spirito perché non punta su nuove enormi strutture, il Piano indica le trasformazioni necessarie per gli attuali scali, sacrificando quelli più piccoli che invece di portare benefici fanno concorrenza agli hub più grandi.Dopo il lockdown e la grande crisi post pandemia, il trasporto aereo ha ripreso vigore in questa estate che sta volgendo al termine. Gli hub italiani hanno visto il transito di milioni di passeggeri nonostante la grande criticità dovuta alla mancanza di personale sia di volo che di terra.Ridimensionare negli anni Roma Ciampino, fino alla chiusura, e rimpiazzarlo con un nuovo aeroporto civile, a Frosinone. Scoraggiare le persone a iniziare viaggi intercontinentali da Milano Linate, per evitare un’indebita concorrenza a Malpensa, trasformare Catania in un “hub del Mediterraneo” che sfidi Istanbul, queste le sorprendenti linee guida che l’Enac, l’autorità italiana del volo civile, ha preparato in un Piano straordinario di riassetto degli aeroporti. Nel dettaglio, l’Ente prevede il costante ridimensionamento del secondo aeroporto della Capitale, quello di Ciampino, fino alla sua chiusura anche a causa delle “gravi criticità di quella realtà che è troppo innervata nel tessuto della città, crea disagio ai residenti tra smog e rumori, e non ha possibilità di espansione, come arrivi e decolli”, andando a rimpiazzarlo con una conversione da militare a civile dell’aeroporto militare di Frosinone. Latina alza la testa e chiede la sua parte, Viterbo pure, sono due scali militari sacrificati con una vocazione turistica dietro l’angolo.

Novità anche per Linate. L’Enac non approva che i passeggeri possano iniziare voli intercontinentali dalle piste di Milano città. Il Piano di Enac prevede che questi viaggi, comodi per i passeggeri, siano riservati soltanto a Malpensa. Una persona diretta supponiamo a New York, decisa a imbarcarsi a Linate con tappa, ad esempio, a Francoforte, Parigi o Madrid, dovrà obbligatoriamente riprendere il bagaglio nella metropoli europea, per caricarlo stavolta sul volo verso gli Usa.

Questo andrebbe anche in soccorso a Malpensa che diventerebbe “Hub istituzionale” come Fiumicino a Roma, mentre il Marco Polo di Venezia “hub vocazionale”, perché destinato ad attirare e trattenere i turisti a lungo. Infine il Piano prevede grandi cambiamenti anche per Catania. Il “Vincenzo Bellini” è già il quinto scalo per traffico totale e il secondo per quello nazionale, ma l’ente vuole trasformarlo in un «hub Mediterraneo» che faccia concorrenza a Istanbul, che dal 2018 ha progressivamente ridotto il traffico all’Ataturk per trasferirlo nel nuovo futuristico scalo sulle coste del Mar Nero. Il compito della città alle pendici dell’Etna sarà attirare i viaggiatori provenienti da Cina, Giappone, Corea e India che attualmente spesso fanno tappa in Turchia per poi dirigersi in Europa occidentale, con una stima di almeno 30mila passeggeri al giorno.