Per la terza e ultima tappa di “Obiettivo Sostenibilità” del Sistema museale Resina la mostra-laboratorio arriva a Roma nel Parco regionale dell’Appia Antica.

Domenica 27 febbraio presso la Cartiera Latina del Parco Regionale dell’Appia Antica di Roma sarà possibile visitare la mostra-laboratorio dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Una giornata nella suggestiva cornice della Cartiera Latina in compagnia del Sistema museale RESINA, realizzata da 7 musei del Sistema in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica. Un allestimento di reperti, modelli, esperimenti ed exhibit interattivi dedicati a raccontare a tutti – adulti e bambini – la biodiversità̀ del Lazio e l’uso sostenibile degli ecosistemi alla luce dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. La mostra-laboratorio si svolge con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, grazie alla partnership con la Direzione Regionale Ambiente, il Museo Geofisico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (partner della rete NET Science Together) e Slow Food Lazio, e con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, LR 24/2019.

Ingresso gratuito

www.museiresina.it

www.parcoappiaantica.it