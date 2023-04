Lo sciopero del personale di Trenitalia, indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, è iniziato oggi alle ore 9.00 e terminerà alle ore 17.00. Trenitalia aveva avvertito che lo sciopero avrebbe potuto causare notevoli disagi sulla circolazione dei treni e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. I sindacati hanno manifestato per denunciare le peggiorate condizioni di lavoro dei ferrovieri e degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie, chiedendo un adeguato piano di assunzioni e una miglior programmazione dei turni. Inoltre, i sindacati hanno richiesto una maggiore attenzione alle aggressioni del personale a bordo treno e delle stazioni. Anche Trenord, che gestisce la rete ferroviaria in Lombardia, si è unita allo sciopero delle stesse ore, ma la società ha fatto sapere che le adesioni non sono state significative e non si prevedono interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. I passeggeri sono stati invitati ad informarsi prima di recarsi in stazione e Trenitalia ha fornito aggiornamenti sui servizi tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito e i canali social e web del gruppo FS Italiane, oltre al numero verde gratuito 800 89 20 21.