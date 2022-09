VITERBO- Elezioni politiche oggi: si vota per rinnovare Camera e Senato dalle ore 7 alle ore 23. Nella Tuscia gli elettori sono 241.842: 123947 donne e 117895 uomini. Novità di quest’anno è che i 18enni potranno votare anche per il Senato. In totale sono 295 le sezioni viterbesi. In Italia sono oltre 50 milioni gli elettori chiamati alle urne, ovvero 50.869.304. Si eleggeranno non più 630 parlamentari ma 400 alla Camera e 200 anzichè 315 al Senato per un totale di 600 parlamentari. Per il Senato la Tuscia i rientra in un unico collegio con Rieti e il litorale romano fino a Ladispoli. Per quanto riguarda invece la Camera è divisa in due: gran parte dei comuni rientrano nell’uninominale 1, mentre 12 centri della zona di Civita Castellana insieme a Rieti e 35 comuni romani, da Formello a Campagnano e Bracciano fanno parte del collegio uninominale 2. Subito dopo le ore 23 avranno inizio le operazioni di spoglio, prima per il Senato e poi per la Camera.