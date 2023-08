“Esprimo la mia soddisfazione in merito alla decisione del ministro degli Interni pachistano di concedere l’estradizione in Italia di Shabbar Abbas, accusato insieme ad altri familiari, dell’omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara. Si tratta di un atto doveroso, lontano da sete di vendetta ma necessario per rendere giustizia A una ragazza innocente e definire il percorso giudiziario di un atto efferato nelle sue modalità di esecuzioni. Nel ringraziare il governo pachistano, auspico che le autorità del Pakistan diano prontamente seguito alla decisione del ministro degli Interni, con un iter veloce per rendere brevi i tempi per il rientro in Italia di Shabbar”.

Lo afferma in una nota il presidente della Delegazione per le relazioni tra Parlamento UE e Sud Asia, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.