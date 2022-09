VITERBO- Visite, colloqui con gli specialisti, esami, orientamenti ai servizi aziendali per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. In occasione della Giornata mondiale del Cuore (29 settembre), Fondazione Onda dedica la settimana dal 26 settembre alla popolazione con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, in particolare: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco.

All’iniziativa parteciperà anche la Asl di Viterbo con appuntamenti che si svolgeranno in più presidi sanitari presenti nella Tuscia. Strutture che saranno coordinate dalla unità operativa di Cardiologia di Civita Castellana, diretta da Donato di Donato, in un’ottica di rete e di presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale.

Nello specifico, i cittadini potranno sottoporsi a un elettrocardiogramma presso le strutture della Casa della salute di Bagnoregio (lunedì 26 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, presso l’ambulatorio di cardiologia), dell’ospedale di Montefiascone (martedì 27, dalle 8.30 alle 13.30, nell’ambulatorio di cardiologia) e del poliambulatorio di Nepi (giovedì 29 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, all’ambulatorio di cardiologia). L’esame verrà eseguito in telemedicina e refertato a distanza dal team cardiologico di Civita Castellana, che opera in rete con l’hub centrale di Belcolle.

Oltre all’elettrocardiogramma, i cittadini, che vorranno aderire all’iniziativa di Onda, potranno sottoporsi a un esame di holter cardiaco che sarà effettuato in presenza presso l’ambulatorio cardiologico dell’ospedale di Civita Castellana, nella giornata di venerdì 30 settembre, dalle 8.30 alle 13.30. Nel caso si verifichi la necessità di un ulteriore approfondimento con visita cardiologica, questo sarà direttamente prenotato dallo specialista che referta.

Per informazioni e per prenotare le prestazioni sopra elencate, è possibile rivolgersi al numero 0761592283 che sarà operativo oggi fino alle 13.30 e domani dalle ore 8.30 alle 13.30.

La Asl di Viterbo partecipa alla manifestazione targata Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in quanto l’ospedale Belcolle di Viterbo, insieme ad altri 106 ospedali dislocati in tutta Italia, anche per il prossimo biennio ha ottenuto il massimo riconoscimento dei tre bollini rosa.