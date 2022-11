ACQUAPENDENTE ( Viterbo) – Lunedì prossimo presso l’ospedale di Acquapendente partiranno i lavori di adeguamento dei locali, finalizzati all’installazione della nuova tac multistrato di ultima generazione finanziata, tramite fondi Pnrr, dalla Regione Lazio per un importo di circa 230mila euro.

La strumentazione entrerà in funzione entro la metà del mese di dicembre e garantirà un miglioramento sensibile della qualità del servizio erogato, consentendo l’acquisizione di immagini veloci, più facilmente interpretabili, con la possibilità di ricostruzione di immagini multiplanari (come la risonanza), nonché di immagini tridimensionali. La tac consentirà, inoltre, una evoluzione anche in termini di comfort del paziente, durante tutto il tempo di esecuzione della prestazione.

“La sostituzione del macchinario si era da tempo resa necessaria – commenta il direttore generale ff della Asl di Viterbo, Antonella Proietti – e viene incontro ai bisogni di salute espressi dalla comunità aquesiana e dai cittadini del comprensorio che fanno riferimento all’ospedale di Acquapendente. La nuova tac, inoltre, è l’ennesimo tassello di un percorso avviato da tempo nella nostra azienda di potenziamento e di ammodernamento del parco tecnologico aziendale, in un’ottica di consolidamento dell’intera rete ospedaliera. I lavori in programma dalla settimana prossima comporteranno una sospensione temporanea del servizio per circa 20 giorni. Durante questo periodo, verrà comunque attivata la rete aziendale per assicurare le prestazioni necessarie ai cittadini. Ci scusiamo per i disagi collegati a questa tipologia di intervento, ma il tutto è finalizzato a fare in modo che presso l’ospedale di Acquapendente, già entro la fine dell’anno, sia operativa una strumentazione in grado di garantire i più alti requisiti tecnologici e qualitativi dal punto di vista diagnostico”.