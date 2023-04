Sgarbi e Rocca congelano tutti i nuovi impianti rinnovabili: “Il paesaggio va tutelato”.

Pale eoliche e campi fotovoltaici: arriva il No della Regione Lazio che mette al bando tutte le nuove installazioni. La battaglia del sottosegretario Vittorio Sgarbi contro pale eoliche ha trovato il sostegno del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.“La Regione Lazio è satura di impianti eolici e fotovoltaici con un forte impatto ambientale. Basta a nuovi progetti”. Il no alle rinnovali in grande scala nasconde il più grande progetto custodito nel programma del presidente che prevede la realizzazione di campi eolici in mare aperto, lontano da occhi indiscreti e con un impatto visivo ridotto al minimo. Come per i pozzi petroliferi, anche le pale saranno quindi off shore.