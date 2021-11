ROMA – Parte all’Asl Roma 6 una nuova iniziativa di Informazione e Prevenzione. Attività di promozione della vaccinazione anti-Papilloma Virus (HPV) e Programma di Screening per il Carcinoma della Cervice Uterina in linea con le indicazioni regionali.

Per ricordare a tutta la popolazione femminile residente, l’importanza della prevenzione oncologica, la ASL ROMA 6 organizza una giornata open di informazione e sensibilizzazione sul tema della vaccinazione anti Papilloma Virus e Screening Citologico per Sabato 13 novembre 2021 presso l’Ospedale dei Castelli, dove sarà possibile:

effettuare direttamente la vaccinazione anti Papilloma Virus per tutte le DONNE IN ETÀ DI 25 ANNI NON VACCINATE, in chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap test), e per le DONNE POSITIVE già trattate per lesioni precancerose sul collo dell’utero.

prenotare nella stessa giornata, la vaccinazione presso i Centri Vaccinali Aziendali

A tale proposito saranno a disposizione Operatori Sanitari della ASL.