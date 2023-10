ROMA- Oggi, 19 ottobre 2023, la Fondazione Policlinico Tor Vergata riceve un prestigioso riconoscimento che ha come valore il rispetto ambientale, l’efficientamento energetico e una reale sostenibilità economica. Si tratta di un ambizioso progetto di riqualificazione energetica, volto ad ottenere e garantire un risparmio energetico annuale di almeno il 30%.

Tale piano è nato nell’ambito delle attività di un contratto di multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici, bandito dalla centrale acquisti della Regione Lazio, ed ha avuto come obiettivo quello di ridurre di circa un terzo i consumi di energia primaria (energia elettrica e gas naturale) agli immobili in proprietà o nelle disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotto 7. Si è dapprima iniziato con l’installazione di un sistema di monitoraggio che garantisse il controllo energetico dell’edificio e consentisse la corretta progettazione e misurazione del risparmio raggiunto.

Dal 2018 sono stati realizzati una serie di interventi tra cui:

1. Installazione cogeneratore di potenza pari a 2MW elettrici;

2. Installazione generatore di vapore elettrico;

3. Riqualificazione dei gruppi termici con installazione di una caldaia a condensazione della

potenza di 4,5 MW;

4. Installazione di 3 Gruppi frigoriferi a lievitazione magnetica di potenza pari a 4MW;

5. Impiego ordinario del sistema di Building Management System con più di 8.000 punti di

telecontrollo;

6. Installazione di un vasto impianto fotovoltaico con produzione di circa 110 MWh annui;

7. Relamping con sostituzione di circa 8.000 corpi illuminanti con tecnologia LED.

Ad oggi è stato raggiunto l’obiettivo di aver risparmiato un totale di più di 3.000 TEP (Tonnellate Equivalente di Petrolio), pari a circa 2.220 tonnellate equivalenti di CO2 e all’assorbimento di oltre 60.000 alberi. Questi dati sottolineano come un intervento integrato e condiviso, basato su dati monitorati e monitorabili possa consentire di raggiungere risultati di primaria importanza.

Prendere parte da vincitori a questa 2ª edizione dello Smart Hospital Award significa aver portato il Policlinico Tor Vergata ad essere riconosciuto come un Ospedale virtuoso in termini di sostenibilità ambientale dove, gli interventi messi in atto, hanno portato, fin da subito, ad un concreto risparmio sia in termini di riduzione delle emissioni di CO2 che di spesa pubblica.

“Siamo profondamente orgogliosi”, sostiene Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del PTV, “di ricevere, oggi, questo importante premio che fa sentire tutti noi virtuosi e lungimiranti e ci dà ragione di aver posto, fin dal 2017, attenzione ed impegno a favore di un miglioramento ambientale a lungo termine, nella convinzione che fosse un passo fondamentale per l’etica del nostro territorio e aggiungesse valore e qualità alla città nella quale viviamo, lavoriamo e facciamo salute”.