Prestigioso traguardo per Italian Bike Festival: l’evento leader in Europa per il mercato della bici e della mobilità sostenibile ha ricevuto la qualifica di Fiera Internazionale dalla Regione Emilia-Romagna. Il festival andrà in scena per la sua sesta edizione al Misano World Circuit dal 15 al 17 settembre 2023; un appuntamento che aggrega gli appassionati del settore, i buyer e gli operatori economici provenienti da tutto il mondo.

Italian Bike Festival, nata nel 2018 come fiera per riunire i brand della filiera ciclistica, ha l’occasione oggi di inserirsi anche nel panorama mondiale, richiamando così l’attenzione sul sistema produttivo italiano e incentivando la competitività del Paese a livello globale.

Il festival viene inserito nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nel calendario degli eventi fieristici della Regione Emilia-Romagna.

«Un riconoscimento che è la conferma della “maturità” dell’IBF -sottolinea il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani – e che indirettamente premia anche il territorio che da quattro anni ospita questa manifestazione. L’IBF è tra le punte di diamante degli appuntamenti in Regione dedicati al cycling, settore divenuto sempre più importante nell’ambito della nostra offerta turistica. Ospitare una fiera internazionale dedicata all’universo della bici a 360 gradi fa sempre più dell’Emilia-Romagna una “Bike Valley” di caratura unica».

“Abbiamo ricevuto un importante riconoscimento che certifica la rilevanza dell’Italian Bike Festival, la piattaforma più attrattiva del settore bike in Europa, una qualifica che rappresenta per i nostri partner in arrivo dall’estero un’ulteriore conferma della qualità e dell’innovazione del nostro format – commentano Lucrezia Sacchi, Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario, di Taking Off S.p.a., l’organizzatore di IBF – Per l’edizione 2023 sono attesi espositori internazionali provenienti da oltre 15 paesi che daranno l’opportunità ai visitatori di conoscere in anteprima e testare le novità del mercato. Per i ciclisti professionisti e per gli appassionati ritorna il ricco palinsesto di gare de La Gialla Cycling che permette anche di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio emiliano-romagnolo con conseguenti ricadute turistiche positive”.

IBF Italian Bike Festival, che si avvale del supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, raduna migliaia di persone nei suoi tre giorni e nel corso degli anni si è dimostrato sempre più attrattivo anche fuori dai confini italiani. Nell’edizione 2022, IBF ha registrato una quota di visitatori esteri – pari a circa il 5% sul totale di 42mila visitatori – provenienti da 42 paesi, tra cui spiccano Cina, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Oltre 500 i brand internazionali presenti, esposti da più di 300 aziende: Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svizzera le nazioni estere di origine.

Questi valori, da un lato indicano l’elevato interesse verso IBF, ma d’altra parte sottolineano l’importante ricaduta sul territorio in termini di ospitalità alberghiera, ristorazione e servizi.

Grazie a questo importante attributo, assegnato secondo rigidi criteri, Italian Bike Festival ottiene un sigillo di garanzia di affidabilità agli occhi degli operatori economici esteri che parteciperanno al salone, e conferma la propria capacità di far interagire i grandi produttori internazionali con i consumatori finali, ma anche con i partner commerciali per creare network.

Per l’edizione 2023, il salone punta a diventare un momento di riferimento per il comparto della bicicletta e dei settori collegati alla mobilità nel panorama internazionale, aumentando quindi la propria leadership e il proprio appeal anche nei confronti del pubblico e del business oltre i confini nazionali.