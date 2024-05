Il Regno Unito ha celebrato il primo anniversario dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla con le salve di cannone sparate dalla Royal Artillery a Londra e in altre città, un momento di gioia nazionale nonostante non siano previsti impegni ufficiali in occasione della ricorrenza.

L’anno trascorso dal re è stato caratterizzato da sfide personali, incluso il trattamento per un cancro, ma il suo senso del dovere e la sua volontà di condividere i suoi problemi di salute con i sudditi hanno contribuito a rafforzare il suo rapporto con il popolo britannico.

Secondo un sondaggio di Ipsos, la popolarità di Carlo III è aumentata del 7% nell’ultimo anno, indicando un sostegno crescente per il monarca. Tuttavia, nonostante la celebrazione, c’è stata anche una protesta antimonarchica a Londra, guidata dal gruppo ‘Republic’, che ha reclamato l’abolizione della monarchia.

La decisione di Carlo III di non nascondere la sua malattia ha contribuito a rafforzare il legame con il popolo britannico, consolidando la monarchia dopo il regno di lunga data della regina Elisabetta II.

Nella stessa settimana, è previsto il ritorno in patria del principe Harry per partecipare agli Invictus Games, anche se non è chiaro se ci sarà un incontro con il padre, né se ci saranno segni di riconciliazione con il fratello maggiore, William.