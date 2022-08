ROMA- “La tutela e valorizzazione dell’agricoltura in termini di qualità e sicurezza alimentare è uno dei punti importanti che Fratelli d’Italia porta avanti per il governo del Paese. Un forte e sostegno alla filiera agroalimentare che è il lavoro che stiamo portando avanti nel parlamento europeo, volto alla tutela dei prodotti del Made in Italy da frodi e concorrenza sleale e da sistemi di classificazione come il Nutriscore, puntando sempre più alla difesa della biodiversità italiana e alla impronta green dell’intera filiera”.

Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, componente della commissione agricoltura di Bruxelles, in occasione della ufficializzazione del programma elettorale per il settore agricolo da parte della presidente di FDI Giorgia Meloni, tramite un video diffuso in rete.

“Il comparto agroalimentare è una grande ricchezza per l’Italia e rappresenta una eccellenza della nostra economia, confermata dal primato a livello comunitario dei prodotti di qualità tutelati dai marchi DOP e IGP. Come sostiene anche Giorgia Meloni, il lavoro che vogliamo fare è rendere sempre più sostenibile la nostra agricoltura, che ha già il primato green in Europa, investendo su tecnologia e innovazione in grado di tutelare la straordinaria biodiversità italiana e supportare gli agricoltori nel difendere le nostre terre dal cambiamento climatico e dalla siccità con l’implementazione dei bacini idrici e il miglioramento dei sistemi di irrigazione”, conclude Procaccini.