La Commissione Bilancio al Senato ha avuto una prima giornata di votazioni intensa, caratterizzata da diverse novità e approvazioni significative. Tra le principali decisioni prese, spicca la proroga dello smart working nel settore privato per i genitori di minori under 14. Grazie all’approvazione di due emendamenti presentati da Pd e M5S, la modalità di lavoro agile, originariamente programmata fino alla fine dell’anno in corso, viene estesa fino al 31 marzo 2024.

Inoltre, è stato dato l’ok unanime all’emendamento che raddoppia la dotazione finanziaria di quest’anno per il bonus psicologo, con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro. Questa decisione rappresenta un passo avanti importante, accogliendo le proposte di modifica presentate da Pd e Fi.

Altre decisioni significative riguardano l’esenzione dall’IVA per gli interventi di chirurgia estetica a fini terapeutici, purché certificati con apposita attestazione medica. Per quanto riguarda gli integratori alimentari, l’imposta è ridotta al 10%, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati.

Tuttavia, alcune perplessità sono emerse riguardo alla riduzione dell’IVA sugli integratori, con la senatrice Dem Beatrice Lorenzin che ha sollevato dubbi sulle coperture, considerando l’importante gettito d’IVA proveniente da questo settore in crescita.

La Commissione Bilancio al Senato ha anche fornito più garanzie per i contribuenti soggetti a verifiche fiscali, mentre è stato concesso più tempo al GSE per la vendita di gas stoccato.

Il lavoro della commissione procede sotto la guida del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e la presenza del sottosegretario all’Economia Federico Freni. Restano ancora da votare diverse proposte, tra cui quella sugli affitti brevi, che prevede nuovi obblighi per chi affitta, e l’emendamento che consente a Strada dei Parchi SpA di diventare ufficialmente concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, subentrando ad Anas.