In un bagno di folla sulla Piazza Rossa, Vladimir Putin ha chiarito che la Russia non rinuncerà alla Crimea e ad altre regioni annesse in Ucraina. Questa dichiarazione è intervenuta dopo la vittoria annunciata del presidente russo alle elezioni presidenziali, che gli hanno garantito la più grande percentuale di voti nella storia del Paese, con l’87,3% dei consensi.

Putin ha sottolineato l’unità del Paese portando sul palco i tre candidati sconfitti con percentuali umilianti, mentre decine di migliaia di persone assistevano a un concerto per celebrare il decimo anniversario dell’annessione della Crimea. Ha assicurato che la Russia andrà avanti “con le nuove regioni, mano nella mano”, anche se ha riconosciuto le difficoltà nel processo di integrazione dei territori come il Donbass.

Le parole di Putin hanno sollevato domande sul futuro delle relazioni con l’Ucraina e sulle prospettive di negoziati. Mosca continua a sostenere la sua disponibilità per negoziati che tengano conto del controllo russo su parte dell’Ucraina. Tuttavia, la Russia ha respinto la proposta di una “formula Zelensky”, che prevede il ritiro completo delle truppe russe dalle regioni occupate e dalla Crimea.

Queste dichiarazioni sono seguite a una serie di pronunciamenti internazionali che hanno condannato le elezioni russe come non libere e non giuste. Molti paesi occidentali, inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania, hanno annunciato che non riconosceranno i risultati elettorali russi, definendo il processo elettorale un “atto di repressione e intimidazione”. La comunità internazionale sta esaminando la possibilità di non riconoscere più Putin come presidente legittimo della Russia.

Il silenzio da parte dell’ex presidente americano Donald Trump, il cui rapporto con Putin è stato oggetto di preoccupazione, è stato notato, mentre il governo italiano e altri paesi europei hanno espresso ferme condanne riguardo alle elezioni russe.

Il futuro delle relazioni tra la Russia e il resto del mondo rimane incerto, con la comunità internazionale che cerca di determinare il modo migliore per affrontare la situazione in Ucraina e le azioni del governo russo.