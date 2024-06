Come nel film di recente uscita Adagio le storie dei cittadini si snodano, tra i tanti risvolti, in una città che brucia sullo sfondo, travolta da una calura invivibile .

Ieri la città ed in particolare il quadrante sud ovest, mi ha dato la medesima impressione: fumo, aria irrespirabile, almeno 4 quartieri coinvolti (Magliana, Marconi, Eur e San Paolo), strade interdette al traffico, Chiuso il viadotto della Magliana… traffico impazzito senza che da San Paolo a Portuense passando per Marconi possa aver visto nella gestione della

Mobilità ma anche della sicurezza una volante di qualsiasi corpo di polizia e pubblica sicurezza .

Proprio come nel film Adagio la vita delle persone,

Dalle 14 circa fino alle 18-18.30 era stata scandita da una calda asfissiante e da quell’odore acre che è il frutto amaro della distruzione.

Ho letto di disastro annunciato : sarebbe interessante sapere quali iniziative, chi rappresenta con responsabilità istituzionali questo punto di vista, abbia fatto nel tempo per scongiurare tutto questo .

Il nostro municipio, ad esempio , è pieno di queste situioni, discariche comprese anche a ridosso di via Asciano e proprio sotto quel viadotto che ieri è stato miseramente chiuso dall’impotenza (…), frutto della sconfitta del metodo . Queste situazioni , tra insediamenti e discariche, le ho rappresentate in una interrogazione con tanto di foglio e particella catastale, così da agevolare il compitino a tutti.

Ma siamo alle solite : la politica, certa politica, preferisce la strategia dell’accollo delle responsabilità, chiamandosi fuori come se fosse arrivata… domani.

Oggi stesso chiederò per il nostro municipio la convocazione del comitato cittadino per l’ordine e la sicurezza dal Prefetto. A pochi metri dall’accaduto insiste un ex plesso scolastico (8 marzo) occupato, nel cuore del quartiere magliana, da oltre 15 anni: è giù o il momento che le Istituzioni,

Sindaco e Prefetto in primis, delineino un percorso a breve per bonificare anche il nostro territorio .

I rischi ai quali la cittadinanza è stata esposta mi ha indotto ieri a presentare un esposto a tutte le

Autorità coinvolte. Non si possono ignorare le conseguenze in termini di mancata tutela della

Salute che i residenti hanno dovuto subire e stamattina il quadrante era ancora avvolto da una coltre di fumo e di pulviscolo di diversa natura. Le condizioni atmosferiche non aiutano.

Chiederò per il nostro Municipio l’avvio di una procedura ai sensi della legge 231/01 per avere contezza dei risultati e delle istruttorie che avrebbero dovuto aprire le diverse autorità (risultati e provvedimenti), chiedendo agli assegnatari delle istruttorie e copia dei relativi atti prodotti.

Così, magari, non “finiscono nel cestino”…come mi è stato detto poche ore prima dell’incendio verbalmente da un pubblico ufficiale.

Cons Marco Palma

Vice pres del consiglio RMXI

FDI RMXI