ROMA- Continua l’impegno dell’Amministrazione regionale presieduta dal presidente Francesco Rocca in favore del mondo studentesco. Domani, 16 novembre alle ore 11.00, verrà infatti inaugurata la nuova mensa della facoltà di Economia e Commercio, in via del Castro Laurenziano. I locali, che peraltro saranno utilizzabili anche come aule studio, sono stati ristrutturati in maniera assolutamente conforme alle esigenze cui sono destinati.

«Di concerto con la Presidenza e con l’assessore al Lavoro, alla Scuola, all’Università, alla Ricerca, alla Formazione e al Merito Giuseppe Schiboni abbiamo ulteriormente contribuito a elevare la qualità dell’offerta dei servizi che LazioDISCo destina agli studenti universitari che frequentano i corsi nella nostra Regione» ha dichiarato il commissario straordinario di LazioDISCo, Giorgio Ciardi il quale sarà presente all’inaugurazione.