“Grazie alla definitiva approvazione del disegno di legge del Governo Meloni e del suo ministro Guardasigilli Carlo Nordio in tema di giustizia, il Parlamento procede nella direzione non solo di tutelare il diritto di difesa e le garanzie costituzionali di coloro che sono oggetto di un procedimento penale, ma contribuisce a garantire e rilanciare il lavoro degli amministratori pubblici ad oggi paralizzati da un legittimo timore di gravi responsabilità a seguito di addebiti e contestazioni il più delle volte infondati.

Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione veloce, efficace ed onesta che sia in grado di dare risposte immediate alle richieste che provengono dai cittadini come dalle imprese e non di amministratori bloccati o intimoriti.

Ancora una volta il Governo Meloni, al di là di slogan o eccessivi clamori, tiene fede agli impegni assunti”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.