“E’ stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Cultura la delibera che assegna contributi economici a progetti di rievocazioni storiche con una dotazione finanziaria raddoppiata rispetto al passato proprio dal Governo Meloni.

Si tratta di una notizia molto importante anche per le ricadute sul nostro territorio in quanto sono stati finanziati ben 7 progetti sulla provincia di Viterbo, per le rievocazioni nei comuni di Orte, Soriano nel Cimino, Nepi, Vetralla, Acquapendente, Bomarzo e Civita Castellana, per n totale di oltre 115.000 euro che consentiranno di sostenere ancora di più e meglio tutte le attività nei nostri territori volte alla conservazione e promozione della memoria della nostra storia.

Conosco perfettamente le potenzialità legate alla promozione territoriale con i relativi appuntamenti legati alle tradizioni e alle rievocazioni storiche che si connotano sempre più di un duplice valore sia celebrativo che promozionale. La Tuscia infatti sta lavorando moltissimo in questa direzione e sta sempre più distinguendosi come meta di turismo di qualità legata alle sue produzioni ma soprattutto alla storia che l’ha interessata e l’attenzione del Governo nel raddoppiare i fondi a disposizione va proprio nella direzione del rafforzamento della cultura dei nostri territori e delle nostre comunità.”

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.