Il governo russo ha emesso una ferma condanna nei confronti dell’attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev contro una petroliera russa nello stretto di Kerch. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che questo attacco rappresenta una minaccia non solo per l’equipaggio della nave, ma anche per un potenziale disastro ambientale di grandi proporzioni. Le parole di condanna sono giunte in risposta a questo atto di violenza e sono state rafforzate dall’annuncio che gli attacchi terroristici condotti da Kiev non passeranno inosservati e che i responsabili saranno tenuti a risponderne. La tensione tra i due paesi è in aumento e gli sviluppi futuri saranno strettamente monitorati.